In der Altersresidenz für Asiatische Elefanten muss der Karlsruher Zoo einen Todesfall beklagen. Am Montagmorgen ist die 46-jährige Elefantenkuh Lina gestorben. Die Tierpfleger hatten das Tier gegen 8 Uhr auf die Außenanlage gelassen, kurz darauf wurde die Elefantenkuh tot im Wasserbecken aufgefunden.

Lina war am 21. Februar 2017 als Notfalltier im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe aufgenommen worden. Bei ihrer Ankunft war sie in einem sehr schlechten körperlichen Zustand. Die Tierpfleger schafften es, Lina wieder aufzupäppeln. Auch die regelmäßigen Untersuchungen durch Zootierärztin Julia Heckmann bestätigten den sich stetig verbessernden gesundheitlichen Zustand.

Im vergangenen November ging es dem Tier dann erstmals wieder schlechter. Lina legte sich ab, ohne selbst wieder hochzukommen. Dreimal musste sie aufgerichtet werden, bei einer Aktion half sogar die Feuerwehr Karlsruhe mit. Doch auch davon erholte sich der Elefant. Den regelmäßigen Zoobesuchern wird vor allem im Gedächtnis bleiben, wenn sie am frühen Morgen die Außenanlage für sich hatte und dort im Wasser und mit den Baumstämmen herumtobte, so die Stadt in einer Pressemitteilung.

Tod war überraschend

"Wir hatten keinen Hinweis darauf, dass es ihr aktuell nicht gut gehen könnte", berichtet Tierärztin Heckmann. Sie sei immer gut klargekommen, habe fast täglich, selbst bei Minustemperaturen, im nur 1,5 Meter tiefen Wasserbecken gespielt. "Das ist natürlich tragisch, dass sie jetzt genau an ihrem Lieblingsort gestorben ist", so Revierleiter Robert Scholz.

Um die genaue Todesursache zu klären, wird Lina im Institut für Tierpathologie der Ludwig-Maximilians-Universität München untersucht. "Wenn solch ein charismatisches Tier stirbt ist es immer schlimm für uns, vor allem aber für die Tierpfleger, die direkt mit ihm zusammengearbeitet haben. Bei Lina wissen wir jedoch, dass sie in den eineinhalb Jahren bei uns eine schöne Zeit hatte", betont Zoodirektor Matthias Reinschmidt.

In der Altersresidenz für Asiatische Elefanten werden Tiere aus Zirkussen aufgenommen, die nicht mehr reisen sollen, oder Elefanten, die in anderen Zoos aufgrund ihres Alters oder anderen Problemen nicht mehr in ihren Gruppen bleiben können. Lina kam aus einer osteuropäischen Privathaltung, lebte in einer Gruppe bestehend aus drei Elefanten, die regelmäßig in Zirkussen auftraten.