vor 36 Minuten Karlsruhe Sorge um Nika: Karlsruher Eisbären-Dame hat Probleme mit dem Hinterbein

Der Zoo Karlsruhe ist in Sorge um Eisbären-Dame Nika: Die 19 Jahre alte Bärin leidet seit längerer Zeit unter einer Arthrose, ausgelöst durch eine Gelänkveränderung am rechten Hinterfuß. Weil sie sich dort nun wund gerieben hat, muss sie in den kommenden Wochen mit Schmerzmitteln, Antibiotikum, Salben und Lasertherapie behandelt werden.