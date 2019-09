Sobald sich die Blätter bunt färben und der Wind über den Stadtgartensee im Zoologischen Garten Karlsruhe fegt, steht für die kleinen Gondolettas der Umzug ins Winterquartier bevor. Wer noch eine Runde drehen möchte, sollte sich also beeilen: Noch bis Sonntag, 6. Oktober, schippern die Boote über den See.

Die neue Saison beginnt für die Gondolettas dann erst im kommenden Jahr zu Ostern. Das gibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung bekannt. Bereits ab dem 1. Oktober gelten auch wieder die an die Jahreszeit angepassten Kassenzeiten. Diese haben dann täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Tierhäuser haben bis 18 Uhr geöffnet, mit Beginn der Winterzeit am 27. Oktober bis 17 Uhr. Der Aufenthalt im Zoologischen Stadtgarten ist bis zum Einbruch der Dunkelheit möglich.