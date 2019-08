vor 1 Stunde Karlsruhe Querung mit "Hindernissen" - Fußgängerbrücke über den Stadtgarten und Zoo wirft Blasen

Die Karl-Birkmann-Brücke - die Fußgänger- und Radbrücke, welche sich über den Karlsruher Stadtgarten und Zoo spannt - hat aktuell einige Probleme mit ihrem Belag: In unregelmäßigen Abständen weist sie runde Blow-Ups, kleine Hügelchen, auf. Immer wieder kommen neue hinzu. Seit wann genau sie bestehen, kann nicht einmal die Stadt Karlsruhe sagen - wohl aber, warum sie auftreten und vor allem was man dagegen unternehmen will.