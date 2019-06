Die Seelöwengruppe im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe hat Zuwachs bekommen. Vor wenigen Tagen ist die 15-jährige Chicca das zweite Mal Mutter geworden. Das Junge kam in einer der Innenboxen der Seelöwenanlage zur Welt, wo es zusammen mit der Mutter vorerst bleibt. So haben die beiden Tiere noch Ruhe.

"Beim ersten Jungtier war sie noch etwas unerfahren, mittlerweile ist sie viel entspannter", berichtet Tierpfleger Benny Hahn. "Chicca kümmert sich sehr gut um das Kleine. Gegenüber uns Pflegern ist sie ruhig, achtet aber darauf, dass dem kleinen Seelöwen noch niemand zu nahe kommt", erzählt Hahn laut einer Pressemeldung der Stadt Karlsruhe. Derzeit steht noch nicht fest, ob das Kleine ein Weibchen oder Männchen ist.

Kalifornische Seelöwen sind bei der Geburt nur wenig schwerer als fünf Kilogramm und keine 70 Zentimeter lang. "Chicca hat genügend Milch und das Junge trinkt gut. Innerhalb eines Monats wird es sein Gewicht schon verdoppelt haben", so Hahn. Seelöwenbulle Stevie sowie die anderen Seelöwen bleiben auf der Außenanlage. In wenigen Wochen wird das Jungtier dann das erste Mal auf die Anlage dürfen. Der Karlsruher Zoo ist seit Jahren erfolgreich in der Zucht von Seelöwen.