Nach dem schrecklichen Brand in der Silvesternacht ist das Affenhaus im Krefelder Zoo völlig zerstört. Hilfe kommt nun aus dem Karlsruher Zoo, der vor fast 10 Jahren ein ähnliches Schicksal erleiden musste.

3.000 Euro haben die Zoofreunde Karlsruhe nun an den Krefelder Zoo gespendet, wie die Stadt und der Zoo in einer Pressemeldung bekannt geben. Bei dem Feuer in der Silvesternacht ist das Affenhaus völlig zerstört worden. viele Tiere, darunter Orang-Utans, Gorillas und Schimpansen, starben bei dem Brand. Der Zoo in Krefeld sammelt derzeit selbst Gelder für einen schnellen Neubau des Affenhauses.

Aus der Fächerstadt kommt viel Solidarität nach der Tragödie: "Wir haben selbst vor rund zehn Jahren bundesweit viel Hilfe, Solidarität und Spenden erhalten, nachdem es im Zoo Karlsruhe gebrannt hat", so Gisela Fischer, Vorsitzende der Zoofreunde Karlsruhe, in der Pressemeldung. Damals brannte, wahrscheinlich ausgelöst durch einen technischen Defekt, der Streichelzoo völlig nieder.

Es starben alle Tiere darin, die Elefanten im angrenzenden Gebäude erlitten durch die übergreifenden Flammen schwere Brandverletzungen. "Es war damals furchtbar für uns. Durch das gespendete Geld konnte aber bald wieder ein Streichelzoo an neuer Stelle errichtet werden. Wir sind bis heute äußerst dankbar dafür. Mit dieser Spende möchten wir auch etwas zurückgeben", betont Fischer. Sie ist sich sicher, dass in Krefeld durch bundesweite Hilfe ein Neuanfang erreicht werden kann.

