Am Montag kam im Karlsruher Zoo ein junges Flusspferd zur Welt. Über drei Jahre nach der Geburt des Stadtgeburtstagskindes Karl Wilhelm sind Kathy und Platsch erneut Eltern geworden. Besucher können am Mittwoch erstmals den Nachwuchs sehen.

Am Montag brachte Flusspferd Kathy im Zoo Karlsruhe ein Junges zur Welt. Das berichtet die Karlsruher Stadtverwaltung in einer Pressemeldung. "Gleich nach der komplikationslosen Geburt am frühen Nachmittag kümmerte sich Kathy fürsorglich um ihren Nachwuchs", heißt es darin weiter.

Kathy war auch Mutter von Karl Wilhelm

Behutsam schiebt sie mit ihrem breiten Maul das Kleine immer wieder in der flachen Uferzone nach oben, lässt das Jungtier keine Sekunde aus den Augen. "Sie ist eine Supermutter", ist Revierleiter Robert Scholz von der 32-jährigen Kathy ganz angetan. Ihre Qualitäten als Mutter hatte Kathy bereits mehrfach unter Beweis gestellt, zuletzt 2015, als sie den kleinen Flusspferd-Bullen Karl Wilhelm im Dickhäuterhaus des Zoos aufzog.

Karl Wilhelm war eine "Punktlandung" zum 300. Stadtgeburtstag: Das Tier wurde 2015 pünktlich zum Geburtstag der Fächerstadt geboren und hat daher auch den Namen des Stadtgründers bekommen. Mit zwei Jahren stand dann der Weg in die Tschechische Republik an: Konflikte mit Vater Platsch machten den Umzug notwendig. Dort kam es aber zum Drama: Nur wenige Wochen später starb Karl Wilhelm im Zoo Dvur Králové nach einer Beißattacke eines weiblichen Flusspferds.

Karl Wilhelm zieht aus dem Zoo aus Alle Bilder

Dem neuen Nachwuchs und seiner Mutter werden derzeit etwas Ruhe gegönnt. Interessierte können die beiden am Dienstag noch nicht sehen. Erst ab Mittwoch wird das Dickhäuterhaus wieder für Besucher geöffnet. Ab Mittwoch, 9. Januar, können Besucher das kleine Flusspferd im Dickhäuterhaus sehen.

Nach dem Absetzen der Pille kam der Nachwuchs

"Nach dem OK des Zuchtbuchkoordinators haben wir bei Kathy die Pille wieder abgesetzt – und dabei schon ein bisschen auf eine günstige Zeit geschaut", so Scholz. "Kathy und Platsch haben "mitgespielt" und am Montag "geliefert", heißt es in der Pressemeldung weiter. Und so fällt die Familienzusammenführung in drei bis vier Monaten nicht von ungefähr mit der Fertigstellung der erweiterten Außenanlage zusammen. Der Vater Platsch wurde vorsorglich schon vor vier bis fünf Wochen von der Mutter getrennt.

Kleines Flusspferd profitiert auch von der neuen Außenanlage

Die ist zwar zunächst für die Altersresidenz für Asiatische Elefanten gedacht, wenn die Elefanten-Oldies aber nachmittags ins Haus gehen, profitieren die Flusspferde vom neuen Gehege. "Wir haben die Absperrung auch sicher für kleine Flusspferde gemacht und die Seile enger gespannt", so Scholz. Das kleine Flusspferd werde auf der neuen Anlage sicher Publikumsliebling sein, freut sich Zoodirektor Matthias Reinschmidt.

Die nächste Zeit bleibt der Nachwuchs ausschließlich im Wasser. "Krafttraining" ist vor dem ersten Landgang angesagt. "Momentan kann sich der Kleine gar nicht auf den Beinen halten, er muss erst mal übers Schwimmen Muskeln aufbauen", erläutert Scholz.