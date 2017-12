Sichtlich überrascht war der Karlsruher Stefan Kies, als er am Donnerstag gegen 12 Uhr den Zoo betrat. Als einmillionster Besucher in 2017 wurde er mit einem Blumenstrauß und einigen Geschenken begrüßt.

Etwas später als in den Vorjahren, aber noch vor dem Jahreswechsel, wurde der Wert von einer Million Besuchern im Karlsruher Zoo geknackt. Gründe für das späte Erreichen der Million-Grenze gäbe es viele, wie Bürgermeister Michael Obert erklärte. So hätten durch das nicht stattgefundene Lichterfest etwa 30.000 Besucher gefehlt. Auch die Streckensperrung in Rastatt hätte Einfluss auf die Besucherzahlen genommen, so Obert weiter.

Nun sei man erfreut , dass die Zahl "1.000.000 Besucher" nach einem schwächeren zweiten Halbjahr doch noch erreicht wurde. Freuen durfte sich der 54-jährige Stefan Kies aus der Karlsruher Weststadt, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Der sichtlich überraschte hat eine Jahreskarte und komme mit dieser mindestens einmal pro Woche zum Abschalten in den Zoo. Für heute hatte er einen Kurzbesuch geplant.

"Am besten gefallen mir die Raubtiere, die Affen, die Elefanten - eigentlich alle Tiere", antwortete er auf die Frage, was denn das schönste am Karlsruher Zoo sei. Diese kann er mit der geschenkten Jahreskarte nun auch im kommenden Jahr besuchen.