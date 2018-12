Ein verfrühtes Christkind ist am 19. Dezember im Zoo Karlsruhe auf die Welt gekommen: Affendame Kano hat Nachwuchs bekommen. Die Rotscheitelmangaben gelten als gefährdet und werden nur selten in Zoos gehalten. Für Kano ist das Jungtier schon das fünfte Kind.

Wie die Stadt mitteilt, kümmert sich Kano um ihr Neugeborenes, das am 19. Dezember im Zoo das Licht der Welt erblickt hat. Es ist schon das fünfte Kind für die Rotscheitelmangabe: "Der Zoo Karlsruhe ist damit äußerst erfolgreich in der Zucht dieser selten in Zoos gehaltenen Affenart", so die Stadt in ihrer Pressemeldung.

Die Affendame säuge ihr Junges regelmäßig, vermutlich ist es ein Weibchen, das Kano auf die Welt gebracht hat. "Es ist wunderbar, dass die Zucht dieser bedrohten Art bei uns so gut gelingt. Aktuell werden in den europäischen Zoos weniger als 100 Tiere, auch klappt es nicht überall mit der Zucht", freut sich Zoodirektor Matthias Reinschmidt über den Nachwuchs.

Affenart gilt als Schädling

Rotscheitelmangaben gelten als gefährdet in ihrem Bestand. Sie gehören zu den Pavianartigen und sind in den tropischen Regenwäldern der westafrikanischen Küste von Nigeria bis Gabun beheimatet. Dort schwindet ihr Lebensraum immer mehr. Die Tiere dringen in Pflanzungen der ansässigen Bauern ein, werden daher als Ernteschädling verfolgt.