Elefantengehege im Karlsruher Zoo: Eröffnung im Herbst könnte sich verzögern

Es tut sich was im Zoologischen Stadtgarten, denn seit Januar wird an der neuen Elefantenanlage gebaut. Sie soll auch etwa 3.000 Quadratmeter vergrößert werden. Doch sichtbar gearbeitet wird dort derzeit nicht wirklich. Gerade liegt der Fokus nämlich auf dem Luchsgehege. Ob die Dickhäuter also schon im Herbst, wie geplant, umziehen können?