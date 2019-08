Elefanten und Nilpferde im Karlsruher Zoo teilen sich neue Außenanlage - warum fehlt von den Hippos am Abend aber noch jede Spur?

Zwei Monate sind nun vergangen, seit im Karlsruher Zoo das neue Außengehege für Dickhäuter eingeweiht wurde: Tagsüber ist es für die Elefanten reserviert, während abends und in der Nacht die Nilpferde dort weiden sollen. Doch die werden sich wohl sich erst noch eine Weile gedulden müssen.

Im Mai war es endlich so weit : Die Elefantendamen Jenny und Nanda durften zum ersten Mal ihr neues Außengehege im Karlsruher Zoo betreten. Auf der 3.000 Quadratmeter großen Fläche findet sich vieles, was das Elefantenherz höher schlagen: ein Wasserfall, Futterklappen und - vor allem - sehr viel Platz.

Doch nicht nur die Elefanten sollen in den Genuss der neuen Anlage kommen. In den Abend- und Nachtstunden ist geplant, das Gehege auch den Nilpferden des Zoos zur Verfügung zu stellen. Derzeit fehlt dort von Nilpferden allerdings noch jede Spur. "Erst, nachdem sich die Elefanten an die Anlage gewöhnt haben, werden wir den Wechsel mit den Nilpferden umsetzen", sagt Timo Deible vom Zoo Karlsruhe. Wann genau das der Fall sein wird, sei allerdings noch offen.

Denn gerade bei der alten Dame Nanda dauert es etwas länger, sich an die neue Außenanlage zu gewöhnen, schließlich ist sie fast blind, braucht Unterstützung, um sich auf dem neuen Areal zurechtzufinden. Und laut Zoo bekommt Nanda alle Zeit der Welt, damit sie sich in der neuen Außenanlage wohl fühlt.