Zootiere bei Tag beobachten - das kann jeder. Aber wie sieht das Leben in einem Tiergarten wohl aus, sobald die Sonne sich dem Horizont entgegen neigt? Das können neugierige Besucher des Zoologischen Stadtgartens Karlsruhe am Freitag, 5., und Samstag, 6. Juli herausfinden, denn dann öffnet der Tierpark seine Pforten zum sogenannten "Nacht-Zoo". Tierfreunde dürfen sich dabei unter anderem auch auf Live-Musik freuen.

Bis 22 Uhr sind am kommenden Wochenende alle Tierhäuser zum Karlsruher Nacht-Zoo geöffnet. Ab 22.30 müssen aber auch die Nachtschwärmer unter den Zoobesuchern das Gelände verlassen, denn dann soll wieder Ruhe im Zoo einkehren, damit die Tiere nicht in ihrem Tag-Nacht-Rhythmus gestört werden. Das gibt die Stadt Karlsruhe in einer Meldung an die Presse bekannt.

Der Eintritt ist jeweils ab 17 Uhr zum Abendtarif (50 Prozent des regulären Einzeleintritts) möglich, auch Jahreskarten haben an den Abenden Gültigkeit. Die Zoopädagogik bietet um 18.30 Uhr, 19.30 Uhr und 20.30 Uhr jeweils zwei kostenlose Führungen zum Thema "Tiere in der Nacht" an. Der Treffpunkt dafür ist am Dickhäuterhaus vor der großen Einsichtsscheibe zum Elefantenstall.

Kommentierte Fütterungen, Musik und Foodtrucks

Zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr informieren Tierpfleger aus vielen Revieren bei zahlreichen kommentierten Fütterungen über ihre Tiere und geben den Zoogästen die Gelegenheit, Fragen zu ihrer Arbeit zu stellen. Die Gondoletta-Boote bleiben an beiden Abenden bis 21 Uhr in Betrieb.

Musikalisch untermalt werden die Angebote durch die Band "FreiGang", die an beiden Tagen von 19 bis 22 Uhr auf der Wiese gegenüber des Streichelzoos spielt, dazu gibt es über den Park verteilt zusätzliche gastronomische Angebote, darunter auch vier Food-Trucks.

Der Nacht-Zoo findet in diesem Jahr bereits zum dritten Mal statt. "Die Begeisterung der Gäste zeigt uns, dass der Nacht-Zoo eine echte Bereicherung ist", sagt Zoodirektor Matthias Reinschmidt.