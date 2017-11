Der Besuch im Zoologischen Stadtgarten wird für die Besucher angenehmer. Der Grund: An den Eingängen wurde ein neues Kassensystem eingeführt. Die wichtigste Neuerung dabei ist, dass ab sofort auch bargeldloses Zahlen mit Karten möglich ist.

Wie die Stadt mitteilt, werden dabei Kontokarten mit Maestro oder VPay, aber auch Visa und Mastercard akzeptiert. "Der Besucherservice wird damit deutlich verbessert. Es ist für uns ganz wichtig, dies endlich anbieten zu können. Bargeldloses Bezahlen nimmt eine immer wichtigere Rolle ein", betont Steffen Karcher, der beim Zoo für die Finanzen zuständig und für die Einführung des neuen Kassensystems verantwortlich ist.

Etwa 90.000 Euro in Zoologischen Stadtgarten investiert

Vor dem neuen Service galt es laut Stadt, die Technik zu erneuern. Die alten Kassensysteme stammten aus den 1980er Jahren, die Kassenhäuschen waren zudem nicht ans Netzwerk angeschlossen und somit offline. "Um dies zu ändern wurden Kabel verlegt - eines mitten durch Stadtgarten und Schwanensee", so die Stadt. Insgesamt wurden demnach bislang etwa 90.000 Euro in den Zoologischen Stadtgarten investiert, um auf die neuen Kassen umzurüsten.

Die alten Bon-Rollen haben damit ausgedient. Wer jetzt an den Kassenhäuschen ein Ticket erwirbt, bekommt eine Eintrittskarte mit Zoomotiv. "Viele Zoobesucher sammeln die Tickets, sie bekommen jetzt eine schöne Karte in die Hand", sagt Karcher. Die Motive sollen außerdem nach einer gewissen Zeit wieder geändert werden. Im kommenden Frühjahr soll nach Angaben der Stadt eine weitere Änderung eingeführt werden: Für die Gondolettas sind dann neben den Kassen auch direkt am Bootssteg an Automaten Tickets erhältlich.