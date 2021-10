vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe 900.000 Euro-Heim für "Karlchen" und Co.: Karlsruher Zoo eröffnet endlich seine Luchs-Anlage auf dem Lauterberg

Es war eines der Mammut-Projekte, die sich der Karlsruher Zoo vorgenommen hat: Der Umbau des Lauterbergs in eine artgerechte Luchs-Anlage. Nach fast fünf Jahren Bauzeit ist das 1.100 Quadratmeter große Gehege, das nun zu den größten Luchs-Anlagen in Baden-Württemberg zählt, fertiggestellt. Dementsprechend feierlich fand am Freitag die offizielle Eröffnung statt - nach über einem Jahr Verspätung und mehr finanzieller Ausgaben, als gedacht.