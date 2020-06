vor 4 Stunden Karlsruhe Fund in Karlsruhe: Zoll beschlagnahmt 39 illegale Böller in Familienauto

Mit nicht zugelassenen, teilweise lose im ganzen Auto verteilten Feuerwerkskörpern ist ein 21 Jahre alter Vater mit Frau und kleinem Kind unterwegs gewesen. Zollbeamte fanden die gefährliche Fracht am vergangenen Samstag bei einer Kontrolle in Karlsruhe, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte.