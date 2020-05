vor 2 Stunden Karlsruhe Zimmerbrand in Neureut: Feuer schnell gelöscht - Hund kommt ums Leben

Wie die Feuerwehr mitteilt, kam es am Dienstagnachmittag in der Karlsruher Gürrichstraße zu einem Zimmerbrand. Das Feuer in der Küche konnte von der gerufenen Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Bewohner waren nicht zu Hause - doch ein Hund, der sich in der Wohnung aufhielt, konnte nur noch tot geborgen werden. Das teilt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit.