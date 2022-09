Karlsruhe vor 1 Stunde

Zimmerbrand in Karlsruhe: Feuerwehr warnt vor Rauchbelastung

In der Büchelbergstraße in Karlsruhe vermeldet die Feuerwehr einen laufenden Einsatz – vor Ort steht wohl ein Zimmer in Brand. Die Einsatzkräfte weisen darauf hin, sich von dem Gefahrenbereich fernzuhalten.