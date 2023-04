An Daniel Eckerts Hand haften noch Reste des Klebstoffs, als er sich in der Karlsruher Gartenstraße einfindet. Hier findet am Freitag, 24. März, ein Informationsabend der letzten Generation statt, wo Eckert gemeinsam mit weiteren Aktivisten mit den Bürgern Karlsruhes in Dialog tritt. Jeder der anwesenden Aktivisten habe sich bereits auf die Straße geklebt.

Eckert will trotz Freiheitsstrafe weitermachen

"Zuletzt war ich Teil der Straßenblockade in Karlsruhe", erklärt Eckert. "Aber, ich nahm und nehme regelmäßig an Straßenblockaden und Klebeaktionen teil - in ganz Deutschland. Mittlerweile bin ich öfter mit Polizeiautos gefahren als mit jeder anderen Art von Verbrennungsfahrzeugen. Außerdem wurde ich vom Amtsgericht Heilbronn zu drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Aber ich werde trotzdem weitermachen."

Daniel Eckert, Aktivist der Letzten Generation. | Bild: Lars Notararigo

Warum Eckert der Gefahr aussetzt, sich auf eine viel befahrene Straße zu kleben und auch entgegen dem Strafvollzug handelt? "Ich wünschte, es gäbe eine andere Methode, aber ich weiß keine bessere", sagt er.

"Die meisten friedlichen und in den Augen der Bevölkerung sinnvollen Proteste werden ignoriert. Wenn wir Baumpflanzaktionen starten würden oder Ölkonzerne und Baustellen blockieren, ist der Störfaktor auf die Gesellschaft zu gering, um den dringenden Handlungsbedarf zum Thema Klimawandel zu verdeutlichen und unsere Forderungen im kollektiven Bewusstsein zu halten", meint er weiter.

"Wir berufen uns auf die Wissenschaft"

Doch was genau sind denn ihre konkreten Forderungen - und vor allem auf welcher Grundlage stellt die Letzte Generation sie? Dazu gibt ein weiterer Aktivist Auskunft, der nur mit seinem Vornamen Paul genannt werden möchte.

Paul () liefert die Daten innerhalb der Veranstaltung der Letzten Generation. | Bild: Lars Notararigo

Paul sei selbst über eine solche Veranstaltung zur Letzten Generation gekommen und habe sich auf einem Protestzug durch den Südwesten schon zu mehreren Gelegenheiten an einer Straßenblockade mit Einsatz von Klebstoff beteiligt. "Wir berufen uns auf die Daten des Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC, eines wissenschaftlichen Programms der Vereinten Nationen."

1,5-Grad-Grenze oder Katastrophen?

Jene Daten seien auch die Grundlage des 1,5-Grad-Ziels, nach dem sich die Erde durch CO2-Ausstoße um nicht mehr als 1,5 Grad Celsius erwärmen dürfe, um Klimakatastrophen zu verhindern. "1,5 Grad klingt erst einmal nach wenig", sagt Paul dazu. "Aber man muss bedenken, dass diese Erwärmung das Weltklima betrifft. Zur letzten Eiszeit war das Weltklima drei, vielleicht vier Grad Celsius kälter als heute. Sollten wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen, könnten uns also katastrophale Folgen bevorstehen."

Die letzte Generation formt eine Straßenblockade unter Einsatz von Klebstoff. | Bild: Letzte Generation

Solche potenziellen Folgen würden sämtliche Lebensbereiche der Spezies Mensch durchdringen. "Erwärmte Luft kann in trockenen Gebieten alles Leben gefährden und in feuchten Gebieten deutlich mehr Wasser aufnehmen. Es wird also zu Dürren und Hochwasser kommen, was man ja schon über die letzten Jahre in Karlsruhe beobachten konnte."

Männer, Frauen und Kinder sterben laut Paul jeden Tag aufgrund der schon jetzt spürbaren Folgen des Klimawandels. "Wie schrecklich muss es sein, sein eigenes Kind sterben zu sehen? Und die Leben dieser Kinder, die der Menschen an sich sind so viel wert wie unsere hier." Sollte das 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht werden, könnte es noch schlimmer werden.

"Das Ziel ist bereits verfehlt"

"Leider sind einige Klimaforscher des IPCC der Ansicht, dass wir das 1,5-Grad-Ziel kaum erreichen können und das diese 1,5 Grad Celsius allerspätestens 2030 überschritten werden. Für den Kontext: Deutschland hat es sich zur Aufgabe gemacht, bis 2045 klimaneutral zu werden. Das größte Problem daran ist, dass das Überschreiten dieser 1,5 Grad Celsius erst der Anfang war."

Paul verliest die Daten, auf denen die Aktivistengruppe fußt. | Bild: Lars Notararigo

Auch hier befürchten die Aktivisten eine düstere Zukunft. "Verschiedenste Umweltorganisationen, auch das Umweltbundesamt sehen Katastrophen auf uns zukommen. Lebensunfähige Wüsten, die sich bis 2070 über 20 Prozent der Erdoberfläche ausbreiten. Überflutungen, die die Küstenregionen bedrohen - die Stadt Hamburg gibt es bereits seit 1.000 Jahren. Weitere 1.000 Jahre wird es sie wohl nicht mehr geben", sagt Paul.

16 sogenannter Kipppunkte seien der Wissenschaft bekannt. Sie seien die größte Quelle von Motivation und Unbehagen, die das Verhalten vieler Umweltschutzbewegungen wie der letzten Generation bestimmt.

Was sind Kipppunkte?

"Solche Kipppunkte sind weltumspannende Strukturen, die enorm auf die Temperatur der Erde Einfluss nehmen können, sollten sie zerstört werden. Etwa die Permafrostböden in Sibirien sein, in denen viel Methan versiegelt ist, das durch CO2-bedingte Erwärmung frei wird. Methan ist ein deutlich wirksameres Treibhausgas als CO2", so Paul.

Die 16 bekannten Kipppunkte des Weltklimas: Schmelzen des Grönlandeises

Schmelzen des Westantarktischen Eisschilds

Störung des Nordatlantikstroms

Kollaps des Ozean-Strömungssystems im Nordatlantik

Absterben des Amazonas-Regenwaldes

Verlust des arktischen Meereises im Sommer

Absterben borealer Wälder

Auftauen von Permafrostböden

Auflösung von Methanhydraten in ozeanischen Sedimenten

Zunahme von Dürren und Hitzewellen in tropischen Breiten

Versauerung der Ozeane durch CO2-Aufnahme

Erhöhte Kohlenstoffaufnahme durch terrestrische Ökosysteme

Erhöhte Kohlenstoffaufnahme durch den Ozean

Zunahme von Methanemissionen aus Feuchtgebieten

Zerfall von Korallenriffen

Kollaps der westafrikanischen Monsunregenfälle

Die Forderungen der Letzten Generation

Schon 2030 könnten die ersten dieser Kipppunkte erreicht sein. "Uns ist bewusst, dass dabei nicht das schlimmstmögliche Szenario eintreten muss", sagt Eckert dazu. "Aber die Gefahr besteht, dass wir durch weiteren CO2-Ausstoß nicht abzusehendes Elend über viele Teile der Welt bringen werden - auch über unsere eigene Heimat. Und ich persönlich bin nicht bereit, dieses Risiko einzugehen."

Ein Aktivist der Gruppe «Letzte Generation» blockiert eine Kreuzung. | Bild: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Daher fordere die Letzte Generation ein sofortiges Handeln von der Bundesregierung. "Unsere primären Forderungen sind ein deutschlandweites Tempolimit von 100 km/h und die dauerhafte Einführung eines 9-Euro-Tickets. Die Mehrheit der Deutschen ist bereits für mehr Klimaschutz, wir wollen nur, dass die Regierung dieser Forderung nachgibt, statt weiter 70 Millionen Euro im Jahr in die Fossilindustrie zu stecken?"

Ziviler Ungehorsam

Doch wie genau soll die Protestform der Straßenblockade dabei helfen? "Wir verlassen uns auf zivilen Ungehorsam", sagt Eckert.

"Druck aus der Gesellschaft, entgegen dem Regierungskurs, aber auch Druck auf die Gesellschaft. Durch den Druck auf die Allgemeinheit halten die Dringlichkeit des Klimaschutzes immer aktuell. Jegliche anderen Aktionen sind, wie schon erwähnt, gescheitert. Wir müssen die Leute hart und doch friedlich treffen. So werden sie gezwungen, sich irgendwann mit unseren Inhalten zu beschäftigen und das Ausmaß der Gefahr durch Klimaveränderungen begreifen."

Paul ergänzt dazu Fälle, in denen ziviler Ungehorsam festgefahrene soziale Strukturen auflockerte. "Die Rassentrennung in den USA wurden nicht durch den Gesetzgeber, sondern durch friedlichen Protest beendet. Indiens Unabhängigkeit durch Mahatma Gandhis berühmten Hungerstreik. Wir werden immer friedlich bleiben, das auf jeden Fall, aber wir müssen womöglich noch radikaler werden."

Bald Blockaden beim KSC?

Wie viel radikaler, das sei noch nicht genauer besprochen worden. "Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir als Organisation die Blockaden unter Einsatz von Klebstoff auch auf Flughäfen oder Fußballstadien anwenden werden", so Eckert.

Straßenblockaden wird es noch weitere geben. Und vielleicht nicht nur die (Archivbild). | Bild: Letzte Generation

Von der Wirksamkeit einer solchen Vorgehensweise seien die Aktivisten aber dennoch überzeugt. "Eine etwas weniger gewichtige unserer Forderungen, das Legalisieren des Containerns, sich also verschwendete Lebensmittel aus dem Abfall zu nehmen, ist seit Beginn des Jahres im Gespräch. Wirkung entfalten unsere Proteste also ohne Zweifel", sagt Eckert.

Auch Paul sieht die Aktionen der Letzten Generation nicht als müßig. "Zu wenig Klimaschutz ist nicht viel besser als kein Klimaschutz, denn auch wenn wir den CO2-Ausstoß reduzieren, werden die Kipppunkte irgendwann erreicht. Es braucht drastische Reduzierungen und deshalb werden wir auch weiter drastisch protestieren, auch wenn man uns beschimpft oder mit Strafen droht. Immerhin sind wir die letzte Generation, die das Erreichen der Kipppunkte noch verhindern kann."