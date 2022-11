Karlsruhe vor 1 Stunde

Zeugen gesucht: Mann am Badischen Staatstheater krankenhausreif geschlagen

Drei unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag, gegen 15.15 Uhr, einen 48 Jahre alten Mann in der Nähe des Badischen Staatstheaters verprügelt. Das alkoholisierte Opfer musste mit Rippenbrüchen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Polizeiposten Karlsruhe-Südstadt sucht noch nach Zeugen.