vor 1 Stunde Karlsruhe Zeugen gesucht: Einbruch in der Scheffelstraße

Am Montagmorgen, zwischen 9.45 und 10.30 Uhr, brachen bislang noch unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Scheffelstraße ein und entwendeten diverse elektronische Geräte. Die Polizei bittet um Hinweise.