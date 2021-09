vor 1 Stunde Karlsruhe Zeugen gesucht: Dreiergruppe vor Club am Europaplatz attackiert und bedroht

Am Sonntagmorgen wurde ein 27-Jähriger Mann, der mit seinem Bruder und einem Bekannten eine Diskothek am Europaplatz besucht hatte, von einem bislang unbekannten Täter angegriffen und an der Stirn verletzt. Der Täter war noch mit einer weiblichen und einer männlichen Person unterwegs, wobei Letztere die Gruppe noch mit einem Messer bedroht haben soll. Während die geschädigten die Flucht ergriffen und die Polizei verständigten, sollen die Täter anschließend in die Diskothek zurückgekehrt sein.