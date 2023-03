Immer wieder komme es in und um das Wohnhaus gegenüber der Tulla Realschule in Karlsruhe zu zerstörerischen Vorfällen. Zunächst seien es noch Kleinigkeiten gewesen, wie ein Anwohner gegenüber ka-news.de erklärt, doch die Intensität nehme stetig zu. Der Anwohner bittet darum, anonym behandelt zu werden, weshalb auf die Angaben der Adresse und Namens verzichtet wurde.

Beschädigungen eskalieren

"Anfangs wurde beispielsweise der Blitzableiter vor dem Haus umgeworfen oder das Hausnummernschild abgerissen. Vor ein paar Wochen stand dann jedoch die Hecke in Brand und nun flog der Briefkasten in die Luft. Wir fühlen uns langsam nicht mehr sicher", betont der Bewohner. Die Volkswohnung habe er bereits von dem jüngsten Vorfall in Kenntnis gesetzt.

"Der Mieter hat sich am Donnerstag, um 8.30 Uhr, an uns gewandt, da – vermutlich in der Nacht – die Briefkastenanlage seines Wohnhauses mutwillig zerstört wurde", erklärt eine Sprecherin der Volkswohnung. Derzeit werde der Fall noch aufgenommen und alle Informationen zusammengetragen. Ähnliche Fälle von Sachbeschädigung in besagtem Quartier seien bereits in der Vergangenheit vorgekommen, so die Sprecherin.

"Uns sind teilweise die Hände gebunden"

"Soweit wir können, gehen wir den Fällen selbstverständlich nach und erstatten Anzeige (in allen Fällen gegen Unbekannt)." Zwischenzeitlich sei der Versuch unternommen worden, einen Sicherheitsdienst für das Areal zu engagieren, wie die Sprecherin der Volkswohnung erklärt - allerdings seien die Sicherheitsfirmen derzeit alle ausgelastet.

An den Stellen, an denen Maßnahmen ergriffen werden könnten, werde dies auch getan. "Wir werden beispielsweise mit dem zuständigen Polizeiposten in den Austausch gehen, jedoch sind uns teilweise auch die Hände gebunden". meint die Sprecherin. Eine zwischenzeitlich angedachte Videoüberwachung könne aus Datenschutzgründen nicht umgesetzt werden.

"Wir können die Kinder nicht einsperren"

Neben der Volkswohnung habe er auch den Kontakt zur gegenüberliegenden Schule gesucht, erklärt der anonyme Anwohner weiter. Die vermeintliche Antwort der Realschule: "Wir können unsere Kinder nicht einsperren", erzählt er. Auf diesem Weg sei also keine Lösung zu finden gewesen.

"Nach dem heutigen Vorfall habe ich die Polizei verständigt - so kann es nicht weiter gehen", meint der besorgte Bewohner. Eine Streife sei auch bereits vor Ort gewesen und habe den Schaden beurteilt - und den Fall aufgenommen. "Dass die nicht viel machen können, ist uns klar", erklärt der Anwohner bedauernd. Dennoch sei es wichtig gewesen, den Vorfall wenigstens zu Papier gebracht und gemeldet zu haben.

Sechs bekannte Fälle

Seit dem 1. September 2022 seien insgesamt 20 Fälle von Sachbeschädigung im Stadtteil Rintheim zur Anzeige gebracht worden, erklärt eine Sprecherin der Polizei Karlsruhe auf Anfrage der Redaktion. "Hiervon entfallen sechs Fälle auf die Forststraße, die sich gegenüber der Tulla Realschule befindet." Die übrigen Strafanzeigen verteilen sich auf neun weitere Straßen in Rintheim.

Unter den gemeldeten Vorfällen befinde sich auch eine Sachbeschädigung durch Brandlegung, so die Polizei. Es ist anzunehmen, dass es sich dabei um den Heckenbrand handelt, den der Anwohner im Gespräch mit ka-news.de schildert.