"Germany's next Topmodel" 2023 läuft im TV bei ProSieben - und die Kandidatinnen werden wöchentlich weniger. Zuletzt geriet Teilnehmerin Sarah Benkhoff in den Fokus, weil sie in ihrer Kindheit mit einem gesundheitlichen Makel zu tun hatte, der ihr einiges an Kummer bereitete.

Die junge Frau aus Niedersachsen litt offenbar unter Zapfenzähnen und wurde dafür gemobbt, folglich traute sie sich kaum mehr mit offenem Mund zu lachen. "In der Grundschule wurde ich gemobbt, ich wurde immer Zahnlücken-Johnny genannt. Das hat mich sehr mitgenommen", erklärte die 20-Jährige bei "GNTM".

Worum handelt es sich bei dem Phänomen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Zahnhypoplasie: Über die Ursache von Zapfenzähnen

Zapfenzähne sind genetisch bedingt und haben nichts mit schlechter Pflege oder anderweitiger Vernachlässigung zu tun, wie Experte Oliver Laig im Gespräch mit Hannah Klaiber für Yahoo Style sagte.

Bei Zapfenzähnen handelt es sich demnach um fehlgebildete Zähne, die nicht wie üblich eine eher rechteckige Form aufweisen, sondern dreieckig sind und spitz zulaufen. Dazu sind sie in der Regel kleiner als "normal" gewachsene Zähne. Erkenntnisse zeigen, dass am häufigsten die oberen, seitlichen Schneidezähne betroffen sind. Kein Wunder, dass Zapfenzähne deshalb auch gerne als "Vampirzähne" bezeichnet werden.

Wie und wann bilden sich Zapfenzähne?

Ein oder mehrere Zapfenzähne werden bei Kindern während des Wechsels von Milchzähnen auf die bleibenden Zähne ersichtlich. Denn nicht immer verläuft bei diesem natürlichen Prozess alles glatt. Fehlstellungen können entstehen, ebenso eine Form der Zahnhypoplasie. Dabei tun sich zu den Nachbarzähnen größere Lücken auf, gleichermaßen entwickelt sich bei dem nachwachsenden, bleibenden Zahn eine verkümmerte Form. Jedoch ist die Wachstumsphase erst im Teenageralter abgeschlossen, weil weiterhin auch die Kiefer wachsen und sich jede Zahnstellung noch verändern kann. Aus diesem Grund rät Oliver Laig im Gespräch mit Yahoo Style von einer Behandlung im Kindesalter ab.

Hypoplasie: Zapfenzähne sind nicht nur ästhetisch unschön

Einerseits sind Zapfenzähneästhetisch für Betroffene oft ein Problem, verschlimmert wird dies in Kombination mit fehlenden Zähnen beziehungsweise größeren Zahnlücken. Dazu gibt es eine gesundheitliche Seite: Eine derartige Fehlstellung beeinträchtigt auch die Kaufähigkeit. In der Folge drohen nämlich einseitige Verschiebungen, schildert das Fachportal Denthetika.de. Daraus resultieren fehlerhafte Gleitbewegungen zwischen Unter- und Oberkiefer - die Folge können schmerzhafte Bisse im Mundraum sein sowie dauerhafte Nachwirkungen wie Gelenkprobleme und Verspannungen der Kaumuskulatur.