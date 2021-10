vor 3 Stunden Stuttgart/Berlin Mehr Tage über 30 Grad: Karlsruhe "zweitheißeste Stadt" in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es immer häufiger Hitzetage mit Temperaturen von mehr als 30 Grad. Ihre Anzahl hat sich in den letzten 70 Jahren im Schnitt auf jährlich 13,8 mehr als verdreifacht, wie aus einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Studie des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) auf Basis von Daten des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht.