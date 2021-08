vor 1 Stunde Lars Notararigo Karlsruhe Wurde beim Marktplatz-Pflaster gepfuscht? Karlsruher CDU-Fraktion kritisiert Schäden nach nichtmal einem Jahr

Die CDU-Fraktion sorgt sich um den Marktplatz. Das "Wohnzimmer Karlsruhes" sei ein Jahr nach der Belastung bereits in ihrer Oberfläche abgenutzt, porös und von Rissen durchzogen. Aus diesem Grund wenden sich die Christdemokraten in einem offenen Brief an die Stadtverwaltung, in dem sie eine Analyse und, wenn nötig, Behebung des Schadens fordern.