In glänzender Rot-Tagesleuchtfarbe steht das neue Feuerwehrauto in den Hallen der Hauptfeuerwache und Integrierten Leitstelle (ILS). Wäre das Fahrzeug für andere Anbieter angefertigt worden, könnte es jetzt auch grün oder rosa sein. Dieses Modell ist aber aus Karlsruhe - und für Karlsruhe bestimmt. Es trägt die Farben der badischen Berufsfeuerwehr.

Bild: Corina Bohner

Hergestellt wurde es von der Firma Rosenbauer. Sie sitzt in Karlsruhe-Grünwinkel und fertigt Feuerwehrautos nach Maß - weltweit. Darunter auch für die Heimatstadt: Wie den Typ "L32A-XS" - der am Montag in der Hauptfeuerwache präsentiert wird.

Wieso genau DIESES Auto?

Das Feuerwehrauto hat eine Besonderheit: Bei der Drehleiter wurde am Korb ein Gelenkarm geschaffen, durch welchen eine neue Beweglichkeit im Einsatz möglich ist. Denn: An der Leiterspitze befindet sich ein abneigbarer Korbarm.

Bild: Thomas Riedel

"Man kann sich im engsten Raum flexibel drehen", so Rosenbauer Geschäftsführer Michael Kristeller am Montag, 27. November bei einem Pressetermin. Die Idee des beweglichen Gelenkarms stammt von Rosenbauer - der Erfolg gibt den Fahrzeugbauern recht.

Michael Kristeller, Geschäftsführer der Rosenbauer Karlsruhe GmbH im Gespräch mit Corina Bohner. | Bild: Thomas Riedel

"Wir denken, wir haben zugehört, was bei einem Feuerwehreinsatz mit der Drehleiter wirklich passiert, dass man nämlich auf engsten Raum sich bewegen muss - all das sind die Prinzipien des neuen Typs XS", so Kristeller.

Bild: Thomas Riedel

Bei dem am Montag in Karlsruhe übergebenen Fahrzeug handelt es sich um die 1.000ste Drehleiter diesen Typs, die vom Band ging.

Bild: Thomas Riedel

Schauwirksam wurde das neue Auto in der Hauptfeuerwache in der Karlsruher Oststadt präsentiert. "Das machen wir auch nicht alle Tage", so Feuerwehr-Chef Florian Geldner.

Bild: Thomas Riedel

Das Fahrzeug ist neu für die Hauptfeuerwache - grundsätzlich konnte man mit diesem Auto-Betriebstyp schon Erfahrungen sammeln, so Geldner, zwei Fahrzeuge seien bereits auf zwei anderen Feuerwachen im Karlsruher Raum im Einsatz.

Fahrzeug glänzt, doch der Alltag damit ist hart...

Die Berufsfeuerwehr beschafft pro Jahr 5 bis 15 neue Fahrzeuge - ohne Aufsehen. "Heute ist etwas Besonderes - das Fahrzeug stammt von der Karlsruher Firma Rosenbauer und ist auch noch das 1.000ste der Serie", sagt Geldner.

Florian Geldner, Leiter der Berufsfeuerwehr Karlsruhe. | Bild: Thomas Riedel

"Das Fahrzeug sieht hier so friedlich und schön aus", so Geldner. Die Realität sieht dabei meist ganz anders aus: "Aber unser Einsatz ist ja einfach oft gar nicht so schön, wenn wir zum Beispiel morgens um drei bei Schneeregen und kalten Temperaturen am Fenster zur Rettung kommen."

Harter Job und gute Technik = Karlsruher Berufsfeuerwehr

Was der Feuerwehrchef damit sagen will: "Wir haben einen harten Job und dazu benötigen wir die richtige Ausrüstung. Dieses Fahrzeug dient der Menschenrettung - in vorderster Front. Das heißt, wenn jemand nicht mehr aus dem Gebäude kommt."

Bild: Thomas Riedel

In solchen Fällen sei Hochleistung gefragt, von den Menschen aber auch von der Technik im Zusammenspiel: "Das tollste Fahrzeug bringt nichts, wenn es nicht bedient werden kann. Und umgekehrt bringen die besten Einsatzkräfte wenig, ohne die Technik.

Bild: Thomas Riedel

"Aus diesem Grund wird die neue Drehleiter erst im 2024 zum Einsatz kommen - denn jetzt müssen alle Feuerwehrleute im Umgang mit dem neuen Auto geschult werden.

Drehleiter Nummer 1.000 gehört der Hauptfeuerwache Karlsruhe

Das neue Auto ist ein Jubiläum: Es ist die 1.000ste Drehleiter diesen Typs, die bei Rosenbauer vom Band geht.

Bild: Thomas Riedel

Für Technik-Fans: Die Drehleiter sitzt auf einem Mercedes-Fahrgestell und besitzt einen 32 Meter langen Leitersatz. 500 Kilogramm kann der Rettungskorb tragen: Er ist für bis zu fünf Personen zugelassen. Es gibt noch weitere Extras: Auch Wasser kann direkt aus dem Korb heraus abgegeben werden.

Bild: Thomas Riedel

In erster Linie wird das Fahrzeug zur Rettung von Menschenleben zum Einsatz kommen: Entweder bei starker Rauchentwicklung durch das Fenster oder von schwergewichtigen Personen aus medizinischen Gründen, wenn diese das Gebäude nicht mehr aus selbstständig verlassen können - aber auch für Brandbekämpfung aus großer Höhe wie beispielsweise bei einem Industriebrand.

Video: Corina Bohner

Das Auto hat 760.000 Euro gekostet. Ausgeschrieben wurde das Feuerwehrauto zusammen mit der Stadt Rheinstetten - diese erhielt ein baugleiches Fahrzeug.

Bild: Thomas Riedel

"In wie weit das günstiger war, kann ich nicht sagen. Aber auf alle Fälle war es deutlich wirtschaftlicher und effizienter für die beteiligten Feuerwehrwehren, die den Planungsprozess dann nur einmal machen müssen - und nicht jeder für sich das Ausschreibungsprozedere absolvieren muss", so Geldner, "das ist zukunftsfähig."