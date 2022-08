Stuttgart- vor 6 Stunden

Wolken und Sonne am Wochenende in Baden-Württemberg

Am Wochenende ist es sonnig in Baden-Württemberg - nur vereinzelt gibt es Wolken. Samstagmittag kommt es im Süden noch zu Schauern, bevor es langsam auflockert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.