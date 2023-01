Karlsruhe vor 1 Stunde

Wohnungseinbrüche in Grötzingen: Täter können unerkannt entkommen

Gleich zweimal wurde am Dienstag in Wohnhäuser in Karlsruhe-Grötzingen eingebrochen, wie die Polizei in einer Meldung an die Presse mitteilt. Zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr seien bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Karl-Martin-Graff-Straße eingedrungen - und anschließend entkommen.