Karlsruhe vor 1 Stunde

Wohnungsbrand in Nordweststadt: Ist ein E-Scooter die Ursache?

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es in der Wilhelm-Hausenstein-Allee in Karlsruhe zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer erfolgreich löschen - verletzt wurde niemand.