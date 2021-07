vor 1 Stunde Karlsruhe Wohnungsbrand in Karlsruhe: Zwei Leichtverletzte

Bei einem Wohnungsbrand in Karlsruhe sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer war am Sonntagmorgen gegen 4:11 Uhr im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ebertstraße ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.