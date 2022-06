von (ps/lan)

Karlsruhe brauche - wie sehr viele deutsche Städte - neuen und vor allem bezahlbaren Wohnraum. Diese Meinung gibt auch die IG Bau in einer Pressemitteilung bekannt. Insofern begrüße die IG Bau Nordbaden auch die rund 578 Millionen Euro, die innerhalb Karlsruhes in 740 Wohnungen im vergangenen Jahr investiert wurden. Dennoch sehe sie die Probleme des Wohnungsmarktes noch lange nicht gelöst.

"Die Bundesregierung hat 400.000 neue Wohnungen pro Jahr versprochen. Ein Viertel davon sollen Sozialwohnungen sein. Von diesem Ziel ist die Ampel-Koalition noch weit entfernt. Hier ist aber auch die Landespolitik gefordert“, sagt der Bezirksvorsitzende Wolfgang Kreis.

"In Karlsruhe schlummert ein großes Potenzial in der Umnutzung von Altbauten. So lassen sich bei vielen Wohngebäuden, Büro-, Geschäfts- und Parkhäusern Dachetagen aufstocken. Dazu kommt – durch mehr Homeoffice – der Umbau von Büros zu Wohnungen", so die weitere Nachricht.