Stuttgart vor 1 Stunde

20 Grad! Wochenende startet mit frühlingshaften Temperaturen

Frühlingshafte Temperaturen sind in Baden-Württemberg am Wochenende zu erwarten. Am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Höchsttemperaturen von 15 bis 21 Grad bei leichter Bewölkung. Besonders warm ist es entlang des Neckars.