Nach dem Finale der Fußball-WM in Russland, das die Kroaten mit 2:4 gegen Frankreich verloren hatten, blieb es in Karlsruhe weitestgehend ruhig. Jedoch wurde eine Beamtin durch abbrennende Pyrotechnik leicht verletzt.

Die Public Viewing-Events in Karlsruhe sowie die Jubelfeiern wurden von der Polizei begleitet, Autokorsos wie nach dem Halbfinale blieben allerdings aus. Eine WM-Party drohte jedoch wegen abbrennender Pyrotechnik auszuufern. Das teilt die Polizei in einem Bericht an die Presse mit.

Vor einer Gaststätte an der Kreuzung von Douglasstraße und Amalienstraße versammelten sich etwa 500 Fans. Polizisten mussten Auseinandersetzungen von kroatischen Fans mit den wenigen französischen Anhängern verhindern. Durch Abbrennen von Pyrotechnik wurde eine Beamtin durch Funkenflug am rechten Auge verletzt und musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das geht aus der Pressemeldung der Polizei hervor.

Insgesamt wurden sieben Personen wegen Verstößen nach dem Sprengstoffgesetz zur Anzeige gebracht. Bei einem Mann wurde eine ganze Plastiktüte voller Pyrotechnik beschlagnahmt. Der in Kroatien wohnhafte Mann hatte zuvor eine bengalische Fackel in der Menschenmenge gezündet, musste eine Sicherheitsleistung von 500 Euro zahlen und erhielt - wie über 20 weitere Personen - einen Platzverweis.

In Pforzheim und Bruchsal verliefen die Partys nach der WM hingegen ruhig. Im Enzauenpark wurden rund 1.700 Personen gezählt. Es wurden lediglich einzelne durch die Straßen fahrende hupende kroatische Fans registriert, die den Vize-Meistertitel feierten.