vor 3 Stunden Karlsruhe/Pforzheim/Bruchsal Kroatien siegt und die Fans feiern: Autokorso, Pyrotechnik und ein friedliches Fest

Noch zwei Spiele, dann ist die Fußball-WM in Russland Geschichte. Nun ist klar, wer sich am Sonntag im Finale in Moskau gegenüberstehe: Frankreich trifft auf Kroatien. Letzere haben am Mittwoch gegen England gewonnen - und dieser Sieg im Halbfinale wurde bei den Kroaten in der Region ausgelassen gefeiert.