vor 2 Stunden Baden-Baden Wirtschaftspreis für Prinz von Baden und dm-Chef Werner

Für ihr Engagement weit über den westlichen Landesteil hinaus werden in diesem Jahr unter anderem Bernhard Prinz von Baden und der Chef der Drogeriemarktkette dm, Christoph Werner, mit den "Made in Baden"-Awards ausgezeichnet. Zu den Preisträgern zählen zudem Edgar Bohn, der Vorstandsvorsitzende des Badischen Gemeindeversicherungsverbands, sowie die Unternehmerin und Social-Media-Produzentin Sally Özcan, wie die Badische Wirtschaft am Freitag mitteilte. Verliehen werden sollen die undotierten Wirtschaftspreise am 3. Juni in Baden-Baden.