Wird Winnyzja neue Partnerstadt? Karlsruher Gemeinderat stimmt für eine Kontaktaufnahme in die Ukraine

Offizielle Beziehungen ins russische Krasnodar sind kurz nach Kriegsbeginn eingefroren. Wo Karlsruhe aber den Kontakt zu einer Partnerstadt minimiert, sucht es nun neue Kontakte - diesmal in die Ukraine. Wie genau diese Kontakte aufgenommen wurden und was eine Partnerschaft für die Zukunft bedeuten könnte, beratschlagte der Gemeinderat am vergangenen Dienstag.