Karlsruhe vor 43 Minuten

Geheimer Hauptact für Das Fest 2022 enthüllt: Diese Gruppe wird am kommenden Donnerstag den Mount Klotz zum Beben bringen

Die Karlsruher marketing und Event GmbH (KME) hat am heutigen Freitag den letzte Hauptact zu Das Fest 2022 bekanntgegeben. Die Gruppe "Seeed" wird am kommenden Donnerstag, ab 21 Uhr, auf Das Fest in Karlsruhe auftreten. Damit sind die Berliner bereits zum vierten Mal beim Musikfestival dabei.