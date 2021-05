vor 33 Minuten Lars Notararigo Karlsruhe "Wir lebten in der Steinzeit": Die lange Geschichte der alten Karlsruher Hauptfeuerwache

Ganze 95 Jahre lang diente die alte Hauptfeuerwache in Karlsruhe ihren Mitarbeitern als Einsatzzentrale, als Identifikationsstätte und manchmal sogar als Heimat. Nun, wo die Feuerwehr in ihre neue Zentrale in der Oststadt zieht, verabschieden sich junge und altgediente Feuerwehrleute vom alten Hauptquartier und schwelgen in Erinnerungen. Wie hart die Arbeit als Feuerwehrmann etwa in den 50er-Jahren war und was die Wache alles mitgemacht hat - ka-news.de hat mit den ehemaligen Kameraden gesprochen.