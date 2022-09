Friedrichshafen vor 1 Stunde

Windkraftflaute: Altmaier wehrt sich gegen Kritik

Baden-Württemberg ist aus Sicht von Ex-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier selbst für den schleppenden Ausbau der Windkraft verantwortlich – und nicht der Bund. Für die Genehmigung von Windstandorten seien die Länder zuständig, sagte der CDU-Politiker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur am Randes der Veranstaltung Bodensee Business Forum der "Schwäbischen Zeitung" in Friedrichshafen. "Da hat Baden-Württemberg einen Platz ganz hinten auf der Liste, weil man sich um das Thema nicht gekümmert hat." Andere Länder hätten wesentlich mehr Windräder gebaut – auch im Südwesten, etwa Rheinland-Pfalz. "Also kann es nicht an der Berliner Politik gelegen haben, sondern es muss auch regionale Ursachen haben."