Der US-amerikanische Künstler Willi Ninja wäre im April 2023 62 Jahre alt geworden. Google hat dem "ikonischen Tänzer und Choreografen, der als 'Godfather of Voguing' bekannt ist" am 9. Juni 2023 eigenen Angaben zufolge ein Doodle gewidmet, weil an diesem Tag im Jahr 1990 der Dokumentarfilm Paris is Burning, in dem es um Willi Ninja und das von ihm begründete House of Ninja geht, in den USA auf dem NewFest New YorkLGBT Film Festival veröffentlicht wurde. Wer Willi Ninja war und was er erreicht hat, lesen Sie hier.

Tänzer, Choreograph und Schauspieler: Wer war Willi Ninja?

Willi Ninja wurde IMDb zufolge am 12. April 1961 in Queens in New York geboren. Dort ist er auch am 2. September 2006 im Alter von 45 Jahren in Folge einer AIDS-Erkrankung gestorben.

Laut der Widmung, die Google anlässlich des Willi-Ninja-Doodles veröffentlich hat, wurde der Künstler schon in jungen Jahren von seiner Mutter gefördert, indem sie ihn regelmäßig zu Ballettaufführungen mitnahm und so seine Tanzleidenschaft entfachte. Teure Tanzstunden für ihren Sohn habe sie sich nicht leisten können. Zum Star ist Willi Ninja trotzdem geworden. Er hat sich die Bewegungen, die später den Voguing-Tanzstil ausmachen sollten, selbst beigebracht.

Die Tanzform des Voguing ist aus der Harlem-Tanzszene hervorgegangen, die laut Google als sicherer Raum von der schwarzen und lateinamerikanischen LGBTQ+-Community gegründet wurde, um Selbstdarstellung und Zusammengehörigkeit zu feiern. Willi Ninja hat den Stil als Choreograph erweitert, neue Techniken eingeführt und inspiriert von ägyptischen Hieroglyphen und Kampfsportarten den Standard des Voguing neu definiert. 1982 hat er eine eigene Tanz-Gemeinschaft - das House of Ninja - gegründet, die bis heute besteht.

Groß rausgekommen ist Willi Ninja in den 1990er Jahren, auch dank dem Dokumentarfilm Paris Is Burning, der seinen Tanzstil sowie seine Arbeit einem breiteren Publikum bekannt machte. Laut IMDb ist Willi Ninja zudem als Schauspieler und Tänzer in Filmen, Musikvideos und Fernsehserien zu sehen. Darunter: Pose, How Do I Look, Janet Jackson:Escapade und mehr.

Willi Ninja hat aber nicht nur getanzt. In seiner Widmung schreibt der US-Konzern Google, dass er als gefeierter Performer in den 1980er und 90er Jahren den Weg für die Repräsentation und Akzeptanz der schwarzen LGBTQ+-Community geebnet habe. Willi Ninja sei ein starker Fürsprecher für seine Gemeinschaft gewesen und einer der ersten, der auf den sogenannten "Drag Balls" der Ballroom-Szene auf die HIV/AIDS-Prävention aufmerksam machte. Damit habe er auch dazu beigetragen, die Stigmatisierung der Krankheit zu verringern.

Willi Ninja im Google Doodle: Ein Video im Tanzstil des Voguing

Google hat Willi Ninja am 9. Juni 2023 ein Video-Doodle gewidmet. Der Seite googlewatchblog.de zufolge ist der Tänzer und Choreograph darin bei seiner Leidenschaft, dem Tanzen, zu sehen - und das in dem von ihm populär gemachten Stil des Voguing. Dieser soll an Model auf dem Laufsteg erinnern und zeichnet sich durch schnelle, präzise und rhythmische Bewegungen aus.

Das Video im Doodle wurde laut Google von Rob Gilliam illustriert und von Xander Opiyo bearbeitet. Zu hören ist die Originalmusik von Vivacious. Die Darsteller im Tanzvideo sind aktuelle Mitglieder des House of Ninja - namentlich Archie Burnett Ninja, Javier Madrid Ninja, Kiki Ninja und Akiko Tokuoka alias KiT Ninja -, die zur Feier von Willi Ninjas Vermächtnis tanzen.