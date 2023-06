Karlsruhe vor 2 Stunden

Wien und Hong Kong abgehängt: Karlsruher Lichtkonzept gewinnt UITP-Award in Barcelona

Bei den UITP-Awards gingen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) am Sonntagabend in Barcelona als Sieger hervor. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Ausgezeichnet wurde das "herausragende Lichtkonzeot der sieben Tunnelhaltestellen". Damit haben sich die Karlsruher gegen Mega-Metropolen wie Hong Kong durchgesetzt.