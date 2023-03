"Inzwischen hat die zweite Verhandlungsrunde stattgefunden und das Angebot der Arbeitgeberseite ist leider nicht annehmbar. Neun Nullmonate, 27 Monate Laufzeit und erst ab dem 1. Oktober 2023 eine Erhöhung von drei Prozent und im darauffolgenden Jahr von zwei Prozent. Das macht auch die angebotene Einmalzahlung nicht besser. Daher müssen wir am 22. März 2023 erneut zu einem Warnstreik aufrufen", heißt es in einem Schreiben von ver.di an die Eltern, welches der Redaktion vorliegt.

Zuletzt hatten die Kitas der AWO am 8. März gestreikt.

Diese Forderungen stellt ver.di: