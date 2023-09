Karlsruhe vor 1 Stunde

Wieder Probleme im Stadtbahntunnel: Was war los?

Erst vergangene Woche am Mittwoch, 20. September, stand der Bahnverkehr im Stadtbahntunnel für etwa zwei Stunden still. Zu Beginn der neuen Woche flackert bereits die nächste Meldung über die Infotafel. Diesmal heißt es: Signalstörung im Tunnel. Was aber heißt das und haben Fahrgäste vermehrt mit Problemen im Stadtbahntunnel zu rechnen? ka-news.de hat sich bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) erkundigt.