Karlsruhe vor 48 Minuten

Wieder Goldfische im Cityparksee: "Leider ein ständig wiederkehrendes Problem"

Ein See mit Goldfischen inmitten des Karlsruher Cityparks. Moment, schon wieder Goldfische? Ja! Nach Angaben eines ka-news.de-Lesers schwimmen erneut fremde Tiere in dem See. Zuletzt musste die Stadt 2019 einen ausgesetzten Goldfisch-Schwarm aus den Gewässern fischen.