Wie sicher fühlt ihr euch in Karlsruhe? Forschungs-Institut führt Umfrage durch

Post vom Institut der Kriminologischen Forschung Baden-Württemberg (KriFoBW) bekommen? Keine Sorge! Das Institut führt in den kommenden Wochen eine landesweite Sicherheitsbefragung durch. Wie die Befragung funktioniert und was die Bürger dabei beachten müssen, berichtet die Stadt Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse.