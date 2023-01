"Leider müssen auch in Karlsruhe die Teilnehmer des CSD Beschimpfungen und Queerfeindlichkeit bis hin zur körperlichen Gewalt erleben", schreibt die Fraktion der Grünen in einer Anfrage an den Karlsruher Gemeinderat. Sie möchte vor allem wissen, wie die Stadtverwaltung die Rolle des CSD innerhalb der Fächerstadt einschätzt und welche Bedeutung seiner Sicherung zukommt.

Aus diesen Gründen brachte die Fraktion sieben Fragen vor den Gemeinderat. Sie sollen auch eine Grundlage bilden, um für den kommenden CSD am 3. Juni für mehr Sicherheit zu sorgen. Dabei werden auch Auskünfte über den CSD-Verein, der die Demo-Parade veranstaltet, erbeten. Die Stadt beantwortet die Fragen sogleich in einer Stellungnahme.

1. Wie hoch ist die finanzielle Unterstützung des CSD-Vereins durch die Stadt Karlsruhe für die Durchführung des Familienfestes anlässlich des CSD?

Der CSD-Verein Karlsruhe erhält einen jährlichen institutionellen Zuschuss in Höhe von 5.790 Euro aus dem Kulturhaushalt der Stadt Karlsruhe für die Durchführung des Familienfestes", heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Hinzukommen die Kosten für die Abfallbeseitigung und Leitkegel für die Polizei, die die Stadt ebenfalls trägt. Im letzten Jahr beliefen sich diese auf zirka 1250 Euro. Die Mittel für den CSD zu erhöhen, sei aufgrund der Beschlüsse im Doppelhaushalt 2022/2023 nicht möglich.

2. Wie viele kommunale Haushaltsmittel fließen in den Städten Mannheim, Freiburg und Stuttgart in die dortigen CSD-Veranstaltungen?

In Freiburg im Breisgau sei dem CSD kein festgelegtes Budget zugedacht, weshalb in den letzten Jahren unterschiedliche Beträge in die Veranstaltung geflossen seien. 2022 habe die Unterstützung 20.000 Euro betragen,

In Mannheim werde der LGBTQ-Veranstaltung jährlich 5- bis 10.000 Euro beigemessen und die Landeshauptstadt Stuttgart unterstützt den CSD sogar mit jährlich 30.000 Euro plus Reinigungskosten.

3. Welche sonstigen Unterstützungen leistet die Stadt Karlsruhe dem CSD-Verein?

"Für das Jahr 2023 plant der Oberbürgermeister einen Regenbogenempfang zum CSD. Zudem ist erneut wie im Jahr 2022 eine Regenbogenbeflaggung vorgesehen", heißt es in der Stellungnahme. Weiterhin plane die Stadt selbst auf dem Christopher-Street-Day präsent zu sein.

4. Welche städtischen Gesellschaften unterstützen den CSD-Verein in welchem Umfang?

Unterstützt werde der CSD unter anderem von der Karlsruher Marketing- und Event GmbH (KME), die auch im Jahr 2023 wieder ihr "Cola Rosa / DAS FESTCitymobil" für den Festzug beisteuern wolle.

5. Wie unterstützt die Stadt den Veranstalter des Familienfests in Bezug auf die Sicherheit der Teilnehmenden?

Besagte Veranstalter des CSD-Familienfestes stünden laut Angaben der Verwaltung in engem Kontakt mit dem Ordnungs- und dem Bürgeramt. Hierbei werde laut Stadt besonderes Augenmerk auf Sicherheit gelegt. Im Rahmen des Familienfestes habe z.B. der Jugendschutz im vergangenen Jahr eine tragende Rolle gespielt, da viele jugendliche Besucher erwartet und auch verzeichnet wurden.

6. Welchen Beitrag leistet der CSD-Verein über die Veranstaltungsorganisation hinaus zur queeren Community?

Die queere Community Karlsruhes sei laut Stadtverwaltung natürlich nicht nur durch den CSD-Verein repräsentiert. Dennoch biete der Verein mit der Veranstaltung des Christopher-Street-Days eine Austausch-Plattform, die all diesen Gruppierungen "sozusagen ein Dach bietet", erklärt die Stadt.

7. Wie schätzt die Stadtverwaltung die Umwegrentabilität des CSD Karlsruhe ein? Welche Bedeutung hat der CSD für die Stadt Karlsruhe insgesamt?

Umwegrentabilität meine in diesem Fall, wie viele auswärtige Gäste die Fächerstadt aufgrund des CSD besuchen. Da "die Teilnehmenden des CSD Angebote der Gastronomie, des Einzelhandels, der Kultur wie auch im Einzelfall der Hotellerie in Anspruch nehmen", sehe die Stadt eine hohe Umwegrentabilität. Konkrete Zahlen liegen dabei aber nicht vor.