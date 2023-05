Laut der Deutschen Presseagentur(dpa) geben 1,5 Millionen Haushalte in Deutschlandüber 50 Prozent ihres Gehalts für die Miete aus. Die Mietbelastung steigt stetig. Doch wie oft darf die Miete erhöht werden? Reicht Inflation als Grund?

Darf die Miete erhöht werden?

Im Laufe des Mietverhältnisses darf der Vermieter oder die Vermieterin die Miete auf die ortsübliche Vergleichsmiete anheben. Das bedeutet, dass die Miete den durchschnittlichen Mietpreis vergleichbarer Wohnungen am Wohnort des Mieters oder der Mieterin nicht übersteigen darf.

Um die Miete zu erhöhen, muss der Vermieter oder die Vermieterin die Mieterhöhung begründen. Gründe sind zum Beispiel:

Anpassung der Miete an den Mietspiegel

Sachverständigengutachten: Hierin werden drei Vergleichswohnungen aufgeführt, in denen bereits die geforderte Miete gezahlt werden muss. Diese Mieten müssen sich nach dem qualifizierten Mietspiegel richten

richten Auskunft der Mietdatenbank, die vom Mieterverein oder Hauseigentümerverein geführt wird. Sie zeigt die ortsüblichen Vergleichsmieten an

Wie oft darf die Miete erhöht werden? Wann darf der Vermieter die Miete erhöhen?

Der Vermieter oder die Vermieterin darf die Miete nur dann erhöhen, wenn seit Einzug in die Wohnung oder seit der letzten Mieterhöhung mindestens 12 Monate vergangen sind. Eine Mieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichmiete ist ausgeschlossen, wenn eine Staffel- oder Indexmiete oder eine Festmiete vereinbart wurde.

Wie hoch darf die Miete erhöht werden?

Die Miete darf auf die ortsübliche Vergleichsmiete erhöht werden. Zudem greift die Kappungsgrenze. Durch sie dürfen Mieten in drei Jahren um höchstens 20 Prozent erhöht werden, in Städten mit Wohnraumknappheit liegt die Kappungsgrenze häufig bei 15 Prozent.

Was ist die Mietpreisbremse?

Die Mietpreisbremse gilt nur in Städten mit angespannten Wohnungsmarkt und muss vorher durch die jeweiligen Landesregierungen in einer Rechtsverordnung festgelegt werden. Mit der Mietpreisbremse dürfen Vermieter oder Vermieterinnen bei erneuter Vermietung der Wohnung den Mietpreis auf höchsten 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete festsetzen.

Ausnahmen der Mietpreisbremse gelten, wenn:

die Miete der ehemaligen Mieter oder Mieterin bereits über der Obergrenze liegt

die Wohnung im Zuge des Mieterwechsels modernisiert wurde

die Wohnung nach dem 01.10.2014 erstmals genutzt oder vermietet wird

die Wohnung nach einer umfassenden Modernisierung (wie ein Neubau) erstmals genutzt oder vermietet wird

Einfacher und qualifizierter Mietspiegel

Der Mietspiegel informiert über die ortsübliche Vergleichsmiete und wird von der Gemeinde und Vermieter- sowie Mieterbund erstellt und/oder anerkannt. Nach gesetzlicher Definition ist jede ortsübliche Vergleichsmiete, die von den oben genannten Parteien anerkannt wurde, ein Mietspiegel.

Nach Paragraf 558 d BGB muss ein qualifizierter Mietspiegelnach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von der Gemeinde und den Interessenvertretern von Vermietern oder Vermieterinnen und Mietern oder Mieterinnen anerkannt worden sein. Ein qualifizierter Mietspiegel muss außerdem aktuell sein: Nach zwei Jahren muss er den Marktentwicklung angepasst und nach vier Jahren neu erstellt werden. Mietspiegel, die diesen Ansatz nicht erfüllen, heißen einfache Mietspiegel.

Darf der Vermieter meine Nebenkosten erhöhen?

Nach §560 BGB darf der Vermieter oder die Vermieterin erhöhte Betriebs- oder Heizkosten auf den Mieter umlegen wenn dies so im Mietvertrag vereinbart ist. Die Erklärung ist nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgt ist und der Grund für die Umlage bezeichnet und erläutert wird. Der Mieter oder die Mieterin muss die höheren Nebenkosten zum Beginn des auf die Erklärung folgenden Monats zahlen. Der Vermieter oder die Vermieterin muss den Mieter oder die Mieterin auch über eine Vergünstigung der Betriebs- oder Heizkosten informieren.

Dürfen Mieter einer Mieterhöhung widersprechen?

Die Mieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete wird nur dann wirksam, wenn der Mieter dieser zustimmt. Der Mieter muss der Mieterhöhung zustimmen wenn:

die Mieterhöhung formal stimmt

der Vermieter oder die Vermieterin nicht mehr als die ortsübliche Vergleichmiete fordert

die Jahressperrfrist eingehalten wird

die Kappungsgrenze eingehalten wird

Die Jahressperrfrist wird dann eingehalten, wenn seit dem Einzug oder der letzten Mieterhöhung mindestens 12 Monate vergangen sind. Die Kappungsgrenze legt fest, dass die Miete in drei Jahren um höchstens 20 Prozent steigen darf. In Städten mit Wohnraumknappheit dürfen die Bundesländer seit 01.05.2013 eine Kappungsgrenze von 15 Prozent einführen. In diesen Städten darf dann die Miete in drei Jahren nur um 15 Prozent steigen. Sowohl für die Jahressperrfrist als auch für die Kappungsgrenze gilt aber, dass die ortsübliche Vergleichsmiete nicht überschritten werden darf.

Um die Rechtlichkeit der Mieterhöhung zu überprüfen, hat der Mieter oder die Mieterin zusätzlich zum Monat, in dem er die Mieterhöhung erhält, zwei weitere Monate Zeit. Dafür kann er zum Beispiel auch die Hilfe des örtlichen Mieterverbands in Anspruch nehmen. Nach §558b BGB kann der Vermieter die Erteilung der Zustimmung einklagen, wenn bis zum Ablauf des zweiten Kalendermonats noch keine Zustimmung eingetroffen ist.

Eine Mieterhöhung zur ortsüblichen Vergleichsmiete ist ausgeschlossen wenn eine Festmiete vereinbart wurde oder ein Staffel- oder Indexmietvertrag vorliegt.

Der Mieter oder die Mieterin kann die Wohnung nach der Mieterhöhung bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Mitteilung der Mieterhöhung außerordentlich zum Ablauf des übernächsten Monats kündigen.

Darf mein Vermieter die Miete wegen Inflation erhöhen?

Vermieter und Vermieterinnen dürfen die Miete nach §557 BGB nur unter Einhaltung der Formalitäten der Mieterhöhung, der Einhaltung der ortsüblichen Vergleichsmiete und unter Einhaltung der Jahressperrfrist und Kappungsgrenze erhöhen. Inflation allein ist also kein Grund. Der Vermieter oder die Vermieterin kann allerdings gestiegene Betriebs- und Heizkosten in den Nebenkosten auf den Mieter umlegen.

Mieterhöhung nach Modernisierung der Energieeffizienz

Nach § 556 c BGB muss der Mieter oder die Mieterin die Betriebskosten für Wärme oder Warmwasser zahlen. Wenn der Vermieter oder die Vermieterin die Eigenversorgung auf eine Wärmelieferung umstellt, hat der Mieter oder die Mieterin die Kosten der Wärmelieferung als Betriebskosten zu tragen. Die Wärme muss dafür allerdings mit verbesserter Effizienz über neue Anlagen oder aus einem Wärmenetz geliefert werden und die Kosten der Wärmelieferung dürfen die Betriebskosten der bisherigen Eigenversorgung nicht übersteigen. Der Vermieter oder die Vermieterin muss außerdem die Umstellung spätestens drei Monate vor Umstellung in Schriftform ankündigen.

Mieterhöhung bei Staffelmiete

Bei einer im Mietvertrag festgelegten Staffelmiete darf die Miete nicht auf die ortsübliche Vergleichsmiete angehoben werden. Die Staffelmiete kann für bestimmte Zeiträume die jeweilige Erhöhung festgelegt werden. Die Miete darf auch hier, nach § 556d BGB, die ortsübliche Vergleichsmiete zu Beginn des Mietverhältnisses um höchstens 10 Prozent übersteigen.

Mieterhöhung nach Modernisierung

Der Vermieter oder die Vermieterin kann nach § 559 BGB Modernisierungen die jährliche Miete um 8 Prozent erhöhen. Die monatliche Miete darf sich dabei nicht um mehr als 3 Euro je Quadratmeter Wohnfläche erhöhen. Wenn die Mietsache in einen allgemein üblichen Zustand oder aufgrund von Umständen durchgeführt wurde, die der Vermieter oder die Vermieterin nicht zu vertreten hatte, darf die Miete nicht erhöht werden.