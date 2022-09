von (pm/jeg)

Mit verschiedenen Kooperationspartnern werden Vorträge zu Themen wie Finanzen, rechtliche Vorsorge, Pflege zu Hause sowie seelischer und körperlicher Gesundheit angeboten, erklärt der Landkreis Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse.

Am Donnerstag, dem 27. Oktober, um 11 Uhr finde erneut ein Vortrag statt, heißt es in der Mitteilung. Das Thema: "Wohnen im Alter – am liebsten zu Hause", gehalten von Daniela Hahn-Schäfer von der Wohnberatung der Paritätischen Sozialdienste Karlsruhe.

Digitaler Behördengang: Ihre Rente können Versicherte online beantragen. | Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Veranstaltungsort ist das Mehrgenerationenhaus, Seegrabenweg 5, in Stutensee-Blankenloch. Die Veranstaltungen von "Perspektiven des Älterwerdens" sind kostenlos – eine vorherige Anmeldung ist aber erforderlich.

Anmeldemöglichkeiten und weitere Informationen gibt es beim Pflegestützpunkt Landkreis Karlsruhe.