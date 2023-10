Karlsruhe vor 32 Minuten

Wie die Karlsruher Reservisten dabei mithelfen, den Wald von morgen zu pflanzen

Kooperation zwischen Forstamt und Reservisten Viele Reservisten engagieren sich in ihrer Rolle als Mittler zwischen Bundeswehr und Gesellschaft in ihrem Umfeld. Zum Beispiel in Form von Unterstützungsmaßnahmen für Forstämter. In den letzten Tagen hat die Reservistenkameradschaft (RK) Karlsruhe im Bruchwald bei Durlach eine Aktion zusammen mit dem Karlsruher Forstamt Ost durchgeführt, bei der zirka 5.000 Quadratmeter gesäubert wurden. Jetzt können neue Pflanzaktionen in Angriff genommen werden.