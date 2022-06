Karlsruhe vor 25 Minuten

Wie der Flugverkehr und die erste Badische Luftfahrtausstellung ihren Weg nach Karlsruhe fanden

Es ist fast 100 Jahre her – man schreibt das Jahr 1925 in Deutschland. Bereits Anfang des Jahres beschließt der Karlsruher Stadtrat, einen Flughafen für den Passagierverkehr und Frachttransporte im Norden von Karlsruhe zu errichten. Im April des gleichen Jahres wird die erste Badische Luftfahrt-Ausstellung mit vielen neuen Entwicklungen und Flugzeugen auf dem neuesten Stand der Technik in der Städtischen Ausstellungshalle in Karlsruhe eröffnet. Deutschland darf jedoch zu dieser Zeit keine Luftwaffe besitzen.